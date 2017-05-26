Военные США: В Мосуле из-за авиаударов погибли 100 гражданских

По меньшей мере 105 мирных жителя погибли во время авиаударов США в иракском Мосуле в марте.

Об этом сообщили американские военные по итогам расследования, передает "Радио Свобода".

25 мая генерал Мэтью Ислер, руководитель расследования, сообщил, что бомбардировка 17 марта была направлена против снайперов группировки "Исламское государство". Но, по его словам, сдетонировала взрывчатка, которую боевики держали в здании.

В результате обрушения одного дома погиб 101 гражданский, еще 4 погибли в соседнем здании.

Также 36 гражданских считаются пропавшими без вести.