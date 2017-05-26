Трамп не знает, поддерживать ли санкции против России

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Пятница, 26 мая 2017, 08:37

Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но у нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их.

Об этом сказал журналистам руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон в президентском самолете по дороге на саммит "Группы семи" (Сицилия) 25 мая, передает "Радио Свобода".

Советник Трампа по экономическим вопросам добавил, что когда европейские лидеры на саммите НАТО в Брюсселе спросили президента США, планирует ли он продолжать санкции от 2014 года, введенные, прежде всего, из-за незаконной аннексии Россией Крыма, то его ответ был, что он еще не решил, что делать.

"Я думаю, что президент рассматривает это. Сейчас у нас нет позиции", – сказал Кон.

Вместе с тем экономический советник Трампа отметил, что у президента США есть "много вариантов", которые он рассматривает в контексте темы санкций.

Как известно, во время избирательной кампании Дональд Трамп не исключил снятия санкций с России. Тогда Никки Гейли как посол США в ООН заявила, что новая администрация не отменит их, пока Москва не вернет Украине Крым.

Санкции были введены отдельно Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевались и расширялись.

Темы: санкции США Трамп Росcия
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IP: 46.174.166.---obuhov26.05.2017 09:08
Никаких иллюзий. Трамп ждет предложения от Тиллерсона. Если последний договориться с путиным по цене, Трам отменит санкции в нужном Путину объеме за умеренную плату от Тиллерсона.
Единственное, что может ему помешать - это цена, которую предъявят Трампу за это коллеги по республиканской партии. 200 ярдов от Саудовской Аравии не в счет.
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