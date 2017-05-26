Патруль ОБСЕ зафиксировал в ОРЛО фрагмент ракеты для РСЗВ "Град"
Специальная мониторинговая миссия вблизи моста в Станице Луганской зафиксировала фрагменты минометной мины калибра 82 мм и ракеты реактивной системы залпового огня "Град", 122 мм.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
"В подконтрольном "ЛНР" районе к югу от моста в Станице Луганской СММ в очередной раз зафиксировала фрагменты 82-мм минометной мины и ракеты реактивной системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на асфальтированной дороге в 250 м к северу от памятника князю Игорю", - говорится в отчете.
Кроме того в отчете говориться, что в Донецкой области боевики ОРДО дважды не пропускали автомобили Миссии, пока не осмотрели содержимое багажника. Первый раз в поселке Оленевка, второй - на блок-посту, расположенном в поселке Кременец.
Также Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой - патруль зафиксировал примерно 260 взрывов против ориентировочно 500 за предыдущий период. В Луганской - 3 взрыва против 50 за предыдущий период.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.