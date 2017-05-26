"Народный фронт" вслед за Омеляном хочет, чтобы Балчун ушел в отставку

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Пятница, 26 мая 2017, 11:16

Фракция "Народный фронт" выступает за отставку руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Об этом в кулуарах Рады заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, который раскритиковал качество работы Балчуна.

"Мы сможем найти нормального руководителя в Украине, который бы занимался работой, а не гастролями", - возмутился он.

"Мы поддерживаем позицию нашего министра, что господин Балчун должен уйти в отставку", - добавил Бурбак.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян, призначеный в правительство по квоте НФ, считает, что главе Укрзализныци Войцеху Балчуну надо уйти в отставку.

Министр инфраструктуры недоволен работой Балчуна и обвиняет руководство "Укрзализныци" в коррупционной деятельности.

Как сообщалось, премьер-министр Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" в конфликте с министром инфраструктуры.

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Роман Кравец, УП

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