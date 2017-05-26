"Народний фронт" вслід за Омеляном хоче, щоб Балчун пішов у відставку

Фракція "Народний фронт" виступає за відставку керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Про це в кулуарах Ради заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, який розкритикував якість роботи Балчуна.

"Ми зможемо знайти нормального керівника в Україні, який би займався роботою, а не гастролями", - обурився він.

"Ми підтримуємо позицію нашого міністра, що пан Балчун має піти у відставку", - додав Бурбак.

Як відомо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян, призначений до уряду за квотою НФ, вважає, що очільнику Укрзалізниці Войцеху Балчуну треба піти у відставку.

Міністр інфраструктури незадоволений роботою Балчуна і звинувачує керівництво "Укрзалізниці" в корупційній діяльності.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гройсман підтримав голову "Укрзалізниці" в конфлікті з міністром інфраструктури.

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Роман Кравець, УП