Порошенко похвалил одесские власти: вместо пара и пиара занялись делом

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Пятница, 26 мая 2017, 14:02

Президент Петр Порошенко похвалил Одесскую таможню за 1 миллиард 200 миллионов гривен, перечисленных на строительство дорог в области.

Об этом он сказал 26 мая во время своего рабочего визита на Одесщину.

Порошенко подчеркнул, что в прошлом и позапрошлом году эксперимент, согласно которому половина внеплановых доходов таможни идет на восстановление дорог,, в Одесской области проводился неудачно.

"Предыдущему руководству области постоянно что-то мешало. Доторговались до того, что нечем сдачу давать", – сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил позитивные сдвиги за первые 4 месяца 2017 года.

"Когда на Одесщине вместо пара и пиара занялись работой и делом, то и Одесская таможня дала 1 миллиард 200 миллионов гривен".

По мнению Порошенко, "этот показатель является залогом того, что строительство дорог в Одесской области было восстановлено".

Валентина Романенко, УП

Темы: Порошенко Одесская область таможня
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