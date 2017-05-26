Порошенко похвалил одесские власти: вместо пара и пиара занялись делом

Президент Петр Порошенко похвалил Одесскую таможню за 1 миллиард 200 миллионов гривен, перечисленных на строительство дорог в области.

Об этом он сказал 26 мая во время своего рабочего визита на Одесщину.

Порошенко подчеркнул, что в прошлом и позапрошлом году эксперимент, согласно которому половина внеплановых доходов таможни идет на восстановление дорог,, в Одесской области проводился неудачно.

"Предыдущему руководству области постоянно что-то мешало. Доторговались до того, что нечем сдачу давать", – сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил позитивные сдвиги за первые 4 месяца 2017 года.

"Когда на Одесщине вместо пара и пиара занялись работой и делом, то и Одесская таможня дала 1 миллиард 200 миллионов гривен".

По мнению Порошенко, "этот показатель является залогом того, что строительство дорог в Одесской области было восстановлено".

Валентина Романенко, УП