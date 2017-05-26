Радецкий готов уйти из НАПК, но переживает, что без него не справятся

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Пятница, 26 мая 2017, 21:10

Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий заявляет о готовности уйти в отставку, но опасается, что это приведет к негативным последствиям в проверке электронных деклараций.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос о том, не собираются ли руководители НАПК уйти в отставку, о чем их неоднократно просили в правительстве, Радецкий рассказал, что вопрос отставки главы агентства Натальи Корчак рассматривался на заседании НАПК. "Но голоса разделились - два "за", два "против", - сказал он.

Таким образом, по словам Радецкого, НАПК не смогло однозначно определиться по вопросу компетентности главы агентства.

"За себя могу сказать, что я могу пойти в отставку, но вопрос в другом: а не заблокируется ли (работа агентства по проверке е-деклараций) и не ожидают ли этого те, кто не очень хочет, чтобы проводилась проверка", - подчеркнул он.

Интерфакс-Украина

Темы: НАПК декларации
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