Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский

Американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский умер на 90 году жизни.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на дочь политика.

"Советник по национальной безопасности Президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер, сообщила его дочь Мика", - говорится в сообщении.

Мика написала в соцсети, что ее отец умер мирно, но не назвала причину смерти.

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his… https://t.co/LU7X7kzjTH