Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский

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Суббота, 27 мая 2017, 06:18

Американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский умер на 90 году жизни.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на дочь политика.

"Советник по национальной безопасности Президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер, сообщила его дочь Мика", - говорится в сообщении.

Мика написала в соцсети, что ее отец умер мирно, но не назвала причину смерти.

Как сообщает The New York Times, Бжезинский скончался в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния).

Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г. в семье дипломата. Его отец Тадеуш Бжезинский родился в 1896 г. в Золочеве на Львовщине. С 1958 г. получил гражданство США. В 1977-1981 гг. - советник Президента США по вопросам национальной безопасности в администрации Дж. Картера. Автор ряда исследований в области международных отношений и геополитики. В последние годы часто высказывался в поддержку территориальной целостности Украины.

Темы: США
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