Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський

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Субота, 27 травня 2017, 06:18

Американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на дочку політика.

"Радник з національної безпеки Президента Джиммі Картера Збіґнєв Бжезінський помер, повідомила його дочка Міка", - йдеться у повідомленні.

Міка написала в соцмережі, що її батько помер мирно, але не назвала причину смерті.

Як повідомляє The New York Times, Бжезинський помер в госпіталі в Фолс-Черче (штат Вірджинія).

Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. Його батько Тадеуш Бжезінський народився в 1896 р. в Золочеві, що на Львівщині. З 1958 р. набув громадянства США. В 1977-1981 р. – радник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера. Автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики. В останні роки часто висловлювався на підтримку територіальної цілісності України.

Теми: США
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