Дерипаска запросил у Конгресса США иммунитет в обмен на показания

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Суббота, 27 мая 2017, 07:06

Российский олигарх Олег Дерипаска предложил дать показания конгрессу США о вмешательстве РФ в американские выборы в обмен на полный иммунитет. Ему отказали.

Об этом со ссылкой на New York Times пишет DW.com.

Предложение Дерипаски последовало на фоне публичного обсуждения его связей с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Представители конгресса не приняли условий Дерипаски из-за обеспокоенности, что предоставление иммунитета осложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.

Как известно, The Associated Press написала статью о том, что Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы Путина. Его задачей было противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Фактами оплаты услуг Манафорта занялись агенты Минфина США, которые расследуют финансовые преступления.

Сам путинский олигарх заявлял о готовности рассказать Конгрессу США о связях с Манафортом.

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