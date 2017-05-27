Дерипаска запросил у Конгресса США иммунитет в обмен на показания
Российский олигарх Олег Дерипаска предложил дать показания конгрессу США о вмешательстве РФ в американские выборы в обмен на полный иммунитет. Ему отказали.
Об этом со ссылкой на New York Times пишет DW.com.
Предложение Дерипаски последовало на фоне публичного обсуждения его связей с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.
Представители конгресса не приняли условий Дерипаски из-за обеспокоенности, что предоставление иммунитета осложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.
Как известно, The Associated Press написала статью о том, что Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы Путина. Его задачей было противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.
Фактами оплаты услуг Манафорта занялись агенты Минфина США, которые расследуют финансовые преступления.
Сам путинский олигарх заявлял о готовности рассказать Конгрессу США о связях с Манафортом.
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