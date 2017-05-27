На Хмельнитчине локомотив столкнулся с пассажирским поездом: 6 травмированных, 3 - дети

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Суббота, 27 мая 2017, 10:03

В Хмельницкой области на железнодорожной станции Негин локомотив столкнулся с пассажирским поездом, в результате инцидента госпитализированы 4 детей и 1 взрослый.

Об этом утром 27 мая сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

По его словам, в результате столкновения локомотива произошел сход локомотива и первого вагона пассажирского поезда №139 сообщением "Киев - Каменец-Подольский".

"Жертв нет. Пассажирами были дети в количестве 104 человека. Врачами скорой помощи госпитализированы 4 ребенка и 1 взрослый. По предварительной информации, они получили ушибы", - сообщил Балчун.

 

Организован вывоз пассажиров автобусами в Каменец-Подольский.

"На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия и организации помощи выехала комиссия в составе представителей центрального аппарата и региональных филиала "Юго-Западная железная дорога". Контактный телефон для информирования: +38 (073) 3360303", - сообщил глава УЗ.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, грузовой поезд стоял на загрузке известняковым камнем, когда произошло столкновение с пассажирским поездом.

"Движение поездов на этом участке железной дороги было остановлено. Предварительно установлено, что в пассажирском поезде школьники ехали на экскурсию. В целом травмировались 6 человек, из которых 3 - дети. У всех диагностированы ушибы различных частей тела. Жертв нет", - сообщили в полиции.

 
 
Фото - пресс-служба полиции Хмельницкой области 

На месте работает следственно-оперативная группа Каменец-Подольского отделения полиции. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УК Украины.

Украинская правда 

Темы: Укрзализныця чрезвычайное происшествие
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