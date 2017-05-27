В зоне АТО двое военных получили ранения

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения.

Об этом на брифинге 27 мая сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, погибших среди украинских бойцов нет.

"На Луганском направлении нарушение "тишины" боевиками носило в основном эпизодический характер, наиболее горячо было в Троицком возле Попасной, где боевики применили минометы. На Донецком направлении обстановка остается напряженной практически на всей линии фронта, произошло 19 обстрелов, из них 7 - из тяжелого вооружения", - сообщил Лысенко.

В частности, боевики били из пушек калибром 152 мм вблизи Новобахмутовки, обстрел велся из Ясиноватой. Также огонь боевики открывали вблизи н.п. Зайцево и на Светлодарской дуге, применялось и тяжелое вооружение.

Вблизи Донецкого аэропорта боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия в Песках.

В направлении Мариуполя зафиксированы обстрелы со стороны боевиков из минометов и стрелкового оружия, в целом 34 обстрела, 11 из них - из тяжелого вооружения.

"Враг продолжает применять тяжелое вооружение. Боевики обстреляли силы АТО в Чермалыке, Павлополе и Гнутово. Наиболее интенсивные обстрелы - возле Павлополя, где боевики выпустили около 30 мин и применили артиллерию", - сообщил Лысенко.

Украинская правда