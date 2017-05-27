IRI: Чехи, венгры и словаки хотят, чтобы РФ воспринимали как партнера, а не угрозу

418 просмотров
0
Суббота, 27 мая 2017, 14:14

Большинство жителей стран Вышеградской группы, кроме Польши, считают, что Россию следует рассматривать как партнера, а не угрозу.

Таковы результаты опроса общественного мнения в странах Вышеградской группы, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Так, отвечая на вопрос о роли России в Европе, сразу 75% словаков заявили, что Россию следует рассматривать как партнера в вопросах европейской безопасности и привлекать ее к европейских структур безопасности.

Такого же мнения придерживаются 59% чехов, 54% венгров и 35% поляков.

В то же время Польша стала единственной страной Вышеградской группы, большинство жителей которой считают, что Россия представляет долгосрочную угрозу для безопасности в Европе. Такого мнения придерживается 51% поляков.

В Чехии так думают 36% опрошенных, в Венгрии-26%, а в Словакии – 22%.

 

Европейская правда 

Темы: Росcия социология ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конгрессмен США после визита на Донбасс: Путина надо остановить 27 мая 2017, 05:55
Сенат США хочет получить документы предвыборной кампании Трампа 27 мая 2017, 03:58
На форуме свободной России приняли резолюцию в поддержку Украины 27 мая 2017, 03:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В зоне АТО двое военных получили ранения
На Хмельнитчине локомотив столкнулся с пассажирским поездом: 6 травмированных, 3 - дети
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский
Проект бюджета США на 2018 год предусматривает летальное оружие для Украины
Все новости
Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским

Путешествия

Александр Педан запустил сервис для планирования путешествий по Украине