IRI: Чехи, венгры и словаки хотят, чтобы РФ воспринимали как партнера, а не угрозу

Большинство жителей стран Вышеградской группы, кроме Польши, считают, что Россию следует рассматривать как партнера, а не угрозу.

Таковы результаты опроса общественного мнения в странах Вышеградской группы, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Так, отвечая на вопрос о роли России в Европе, сразу 75% словаков заявили, что Россию следует рассматривать как партнера в вопросах европейской безопасности и привлекать ее к европейских структур безопасности.

Такого же мнения придерживаются 59% чехов, 54% венгров и 35% поляков.

В то же время Польша стала единственной страной Вышеградской группы, большинство жителей которой считают, что Россия представляет долгосрочную угрозу для безопасности в Европе. Такого мнения придерживается 51% поляков.

В Чехии так думают 36% опрошенных, в Венгрии-26%, а в Словакии – 22%.

Европейская правда