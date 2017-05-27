IRI: Чехи, угорці та словаки хочуть, щоб РФ сприймали як партнера, а не загрозу

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Субота, 27 травня 2017, 14:14

Більшість мешканців країн Вишеградської групи, окрім Польщі, вважають, що Росію слід розглядати як партнера, а не загрозу.

Такими є результати опитування громадської думки у країнах Вишеградської групи, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRI).

Так, відповідаючи на питання про роль Росії в Європі, одразу 75% словаків заявили, що Росію слід розглядати як партнера у питаннях європейської безпеки і залучати її до європейських безпекових структур.

Такої ж думки дотримуються 59% чехів, 54% угорців і 35% поляків.

В той же час Польща стала єдиною країною Вишеградської групи, більшість мешканців якої вважають, що Росія становить тривалу загрозу для безпеки в Європі. Такої думки дотримується 51% поляків.

У Чехії так думають 36% опитаних, в Угорщині 26%, а у Словаччині – 22%.

 

Європейська правда

Теми: Росія соціологія ЄС
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