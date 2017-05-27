В субботу ранены уже 8 бойцов - штаб

В результате боевых действий с начала суток 8 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Всего в субботу зафиксировано 18 обстрелов со стороны боевиков.

На Приморском направлении около 6 утра пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 120 мм обстреляли украинские позиции у поселка Чермалык.

Не прекращались враждебные обстрелы и в районе Широкино, Водяного и Гнутово, где противник в течение дня неоднократно вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Кроме того, вблизи Марьинки боевики совершили обстрел укреплений сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении пророссийские бандформирования более 5 раз применяли оружие против украинских воинов.

"Впрочем, интенсивность вражеского огня и характеристики вооружения, из которого боевики осуществляли обстрелы, имели достаточно разрушительные последствия", - отметили в штабе.

Так, около 1.00 часов ночи противник совершил обстрел оборонительных укреплений сил АТО в районе поселка Зайцево из 122-мм артиллерийских систем. Впоследствии, на том же участке линии соприкосновения, бандиты применили противотанковый ракетный комплекс.

Позже из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Пески, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неспокойно было и в южном пригороде Авдеевки, где незаконные вооруженные форсирования били по укреплениям ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

На Луганском направлении с начала суток боевики 2 раза открывали огонь по украинским опорным пунктам. В частности, вблизи Новозвановки совершили обстрел военнослужащих ВС Украины из автоматических станковых гранатометов. Также противник из стрелкового оружия бил вблизи н.п. Донец.

Украинская правда