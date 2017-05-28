В Минобороны подтвердили 8 пострадавших в Красногоровке и 8 бойцов в АТО
За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, 8 бойцов получили ранения и травмы.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, 8 военнослужащих получили травмы и ранения", - сказал он.
Мотузяник также подтвердил предварительную информацию о том, что в результате обстрела Красногоровки боевиками в воскресенье утром ранения и травмы получили 8 местных жителей.
"Сейчас известно о повреждении 7 жилых домов, школы и больницы. Произошло несколько пожаров, которые удалось потушить", - добавил он.
Украинская правда
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