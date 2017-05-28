Матиос рассказал о двух бойцах "Азова", задержанных за убийство

Двое военнослужащих Нацгвардии полка "Азов" задержаны за убийство.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "ZIK".

"На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка "Азов" за совершение насильственных преступлений, убийств. Они убили людей", - сообщил Матиос.

Он заявил также, что убийства были не бытовые, а "с умыслом", а задержанные находились не на линии разграничения, а на "третьей линии".

Как известно, в апреле 2017 года экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения приговорили к длительным срокам лишения свободы.

17 июня 2015 года были задержаны и арестованы судом 8 человек, в том числе 7 - бойцы роты "Торнадо", в т.ч. командир Руслан Онищенко. Представителей батальона "Торнадо" обвиняли в том, что они издевались над задержанными.

Также "торнадовцы" признаны виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях. Со всех подсудимых суд снял обвинения в создании преступной организации.

Уголовное производство рассматривалось в Оболонском райсуде Киева с конца 2015 года.

Защита осужденных бывших бойцов спецроты милиции "Торнадо" обжаловала приговор.

Украинская правда