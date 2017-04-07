Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення

Оболонський райсуд Києва засудив екс-командира розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслана Онищенка, його заступника Миколу Цукура та ще 6 співробітників підрозділу до тривалих термінів позбавлення волі.

Як передає в п'ятницю ввечері кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Онищенко засуджений до 11 років позбавлення волі, Цукур - до 9 років, громадянин Білорусі Данило Ляшук - до 10 років, Ілля Холод - до 9,5 років.

Також екс-бійці Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Куст засуджені до 9 років в'язниці кожен, а Анатолій Пламадяла - до 8 років позбавлення волі.

Крім того, бійці розформованої роти "Торнадо" Юрій Шевченко, Роман Іваш, Андрій Демчук, і Микита Свиридовський засуджені до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном - у Шевченко в 3 роки, і по 2 роки у інших.

Термін відбування покарання для Онищенка, Куста, Гульчука і Глєбова встановлений з 17 червня 2015 року, коли вони були затримані, у Цукурова і Холода - з 10 березня 2016 року, Ляшука - з 9 вересня 2015 року, у Пламадяли - з 13 квітня 2016 року.

При цьому на засуджених поширюється дія "Закону Савченко", згідно з яким 1 день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні терміну відбування покарання.

На чотирьох засуджених до умовного відбування покарання покладено додаткові зобов'язання, зокрема - прибувати в уповноважені органи, інформувати про зміну місця реєстрації, перебувати за місцем проживання у вечірній і нічний час доби і носити "електронний браслет".

Як повідомлялося, 17 червня 2015 року в Луганській області було затримано і заарештовано судом 8 осіб, в тому числі сім - бійці роти "Торнадо", включаючи їхнього командира Руслана Онищенка.

Представників батальйону "Торнадо" звинувачували у тому, що вони знущалися над затриманими.

Для всіх затриманих обрано судом запобіжний захід у вигляді арешту без застави. 18 червня 2015 року голова МВС Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти.

Спецроту передислокували зі Станиці Луганської на базу МВС у Боярці в кінці літа - початку осені 2015 року. 10 березня 2016 року було затримано замкомбата Миколу Цукура і бійця Іллю Холода.

Вказане кримінальне провадження розглядалося в Оболонському райсуді Києва з кінця 2015 року.