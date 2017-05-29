Стрельба в США: в штате Миссисипи убиты восемь человек

В американском штате Миссисипи в ночь на воскресенье были застрелены восемь человек, в том числе заместитель местного шерифа.

Об этом пишет BBC.

Стрельба происходила в трех разных местах в городах Бог-Читто и Брукхейвене в округе Линкольн.

Подозреваемый, которого местные СМИ называют Кори Годболтом, был задержан в воскресенье утром и находится под арестом.

Местная пресса также сообщает, что задержанный сказал полиции, что сожалеет о произошедшем и "не заслуживает оставаться в живых".

Представитель Бюро расследований штата Миссисипи сказал, что стрельба произошла в трех домах - двух в Брукхейвене и одном в Бог-Читто. Этот район находится примерно в 100 километрах к югу от столицы штата, города Джексон.

Местная пресса сообщает, что задержанный якобы сказал, что разговаривал со своей женой, ее приемным отцом и ее матерью, о том, как он собирается забрать детей домой. "Кто-то из соседей позвонил в полицию. Они так вмешиваются", - цитируют его местные газеты.

"Из-за них он погиб, - сказал подозреваемый, судя по всему говоря о заместителе шерифа. - Мне жаль".

Он также сказал, что был уверен, что полицейские его убьют. "У меня кончились пули. Я хотел совершить самоубийство руками полицейского", - добавил он.

Мотив преступлений пока не установлен. Насколько известно, в какой-то момент стрелявший взял в заложники 16-летнего подростка, но сейчас он находится в безопасности, сообщает местная газета Daily Leader.

Губернатор Миссисипи Фил Брайант назвал происшедшее "бессмысленной трагедией".