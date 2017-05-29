Боевики ночью обстреливали Красногоровку со 152-мм артиллерии

Между 2:00 и 3:00 ночи боевики ОРДО обстреливали город Красногоровка Донецкой области снарядами 122 и 152 миллиметров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель штаба АТО Антон Миронович.

"Между 2:00 и 3:00 ночи контролируемые Россией вооружении преступники в течение получаса обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровкой из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал", - сообщил Миронович.

В то же время на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщается, что сейчас в Красногоровке продолжаются спасательные работы.

"Группой спасательных работ (верхолазы) проводится разбор железобетонных конструкций поврежденного здания больницы, спасателями осуществляется обивка пленкой окон и расчистка мест для дальнейшей работы крана у зданий больницы и школы. Продолжаются ремонтные работы на поврежденном канализационном коллекторе", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что для восстановления частного сектора Красногоровки обратились к соседним областям по оказанию помощи строительными материалами.

Как сообщалось, в воскресенье, 28 мая, в результате обстрела Красногоровки восемь местных жителей получили ранения и травмы. В штабе АТО подтвердили, что во время обстрела Красногоровки боевики применили реактивную систему залпового огня.