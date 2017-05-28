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Красногоровка: пострадали 8 жителей, город без воды

Воскресенье, 28 мая 2017, 11:27
Красногоровка: пострадали 8 жителей, город без воды

В результате обстрела Красногоровки в воскресенье восемь местных жителей получили ранения и травмы.

 
Все фото штаба АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

Также сообщается, что поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства.

 

В штабе подтвердили, что во время обстрела Красногоровки враг применил реактивную систему залпового огня.

 

На месте происшествия специалисты обнаружили останки более десятка реактивных снарядов.

 

В то же время губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что в результате обстрела Красногоровки на 50% разрушена больница, разбиты две кареты скорой помощи и больничный автомобиль "Нива".

Из-за повреждения водовода большая часть города остались без воды. Повреждена также городская канализация.

Разной степени повреждения, от прямых попаданий снарядов, получили дома на 10 улицах. В частном секторе около тридцати повреждений. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Красногоровки пострадало 3 местных жителей, повреждены больница, школа и частные дома.

Украинская правда

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Темы: АТОДонецкая область
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