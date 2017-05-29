Украинские миротворцы действуют в 9 международных операциях в мире

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Понедельник, 29 мая 2017, 11:52

448 украинских военнослужащих сейчас участвуют в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в мире.

Об этом сообщает издание Министерства обороны "Народная армия" по случаю Международного дня миротворца Организации Объединенных Наций

Как отмечается, Украина – уже 25 лет участник миротворческих операций ООН.

Первые задания по восстановлению мира под эгидой ООН украинские бойцы выполняли на территории бывшей Югославии в 1992-1995 годах.

С 1992 года в международных операциях приняли участие 42 тысячи миротворцев из Украины, 54 человека погибли в миссиях.

Миротворчество
Миротворчество

"Несмотря на продолжение боевых действий на востоке нашего государства, Украина и дальше соблюдает международные обязательства по участию в миротворческих операциях ООН. В 2016 году было осуществлено три ротации национальных контингентов (ДР Конго, Либерия, Косово)", – говорится в сообщении.

Из Кот-д'Ивуара украинские миротворцы в прошлом году вернулись на родину.

На сегодняшний день 448 военнослужащих Вооруженных сил Украины участвуют в 9-ти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 7 странах мира и районе Абъей под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в Приднестровском регионе Молдовы.

Начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк отметил участие украинских вертолетных подразделений в миссии ООН по стабилизации в Конго, миссии ООН в Либерии, инженеров в Косово и саперов в Афганистане.

Алена Рощенко, УП

Темы: миротворцы Вооруженные силы армия Минобороны мир
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