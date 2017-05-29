Українські миротворці діють у 9 міжнародних операціях у світі

448 українських військовослужбовців зараз беруть участь у дев’яти міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки у світі.

Про це повідомляє видання Міністерства оборони "Народна армія" з нагоди Міжнародного дня миротворця Організації Об’єднаних Націй

Як зазначається, Україна – вже 25 років учасник миротворчих операцій ООН.

Перше завдання з відновлення миру під егідою ООН українські бійці виконували на території колишньої Югославії у 1992-1995 року.

Із 1992 року в міжнародних операціях взяли участь 42 тисячі миротворців з України, 54 особи загинули в місіях.

Миротворчість

"Попри продовження бойових дій на сході нашої держави, Україна й надалі дотримується міжнародних зобов’язань щодо участі в миротворчих операціях ООН. 2016 року було здійснено три ротації національних контингентів (ДР Конго, Ліберія, Косово)", – йдеться у повідомленні.

Із Кот-д’Івуару українські миротворці торік повернулися на батьківщину.

На сьогодні 448 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 9-ти міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки в 7 країнах світу та районі Аб’єй під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил у Придністровському регіоні Молдови.

Начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк відзначив участь українських вертолітних підрозділів у місії ООН зі стабілізації в Конго, місії ООН у Ліберії, інженерів у Косові та саперів в Афганістані.

Олена Рощенко, УП