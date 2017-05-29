Суд приговорил к 11 годам тюрьмы боевика ОРДО

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Понедельник, 29 мая 2017, 12:19

В Черновцах Шевченковский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

Благодаря досудебному расследованию, которое проводило управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области за процессуального руководства прокуратуры, в суде доказано, что обвиняемый 29 летний житель Макеевки Александр Олексечук является членом террористической организации "ДНР".

Установлено, что он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и работников правоохранительных органов на территории Донецкой области.

Обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения приговора к исполнению.

Украинская правда

Темы: терроризм суд
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