Чорновол говорит, что нардепов хотели подкупить из-за денег Януковича

Бывшие "регионалы" предлагали депутатам Рады от 10 до 80% "отката" за блокирование принятия закона о спецконфискации, который бы позволил отобрать деньги у Януковича и его окружения.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила народный депутат Украины Татьяна Чорновол.

"Контроль "бывших" над украинским парламентом, СМИ и общественными организациями превзошел наши худшие ожидания. Только тогда мы поняли, как ими все схвачено", - говорит она.

По словам Чорновол, нардепу Сергею Пашинскому предлагали переписать на него 10%, а потом 20% облигаций.

"Надо было просто отойти от темы, ничего не делать. Мол, мы сами разблокируем средства, а ты получишь долю - 150 млн долларов. Мало? Тогда - 300 млн долларов. Премьеру Яценюку Онищенко предлагал "приструнить" "Народный фронт" в теме спецконфискации. За это он обещал снять "тарифный городок", который "тролил" под Кабмином Яценюка, а после разблокировки денег из своей доли заплатить все неуплаченные в бюджет налоги - 3 млрд грн. У Яценюка как раз тогда была проблема - нехватка средств на казначейских счетах. Даже дошло до того, что незаконные владельцы предлагали 80%", - рассказала депутат.

Как известно, 8 декабря 2016 года Верховная Рада отказалась принять в первом чтении так называемый правительственный законопроект о спецконфискации (о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества), который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей прежней власти.