Чорновол каже, що нардепів хотіли підкупити через гроші Януковича
Колишні "регіонали" пропонували народним депутатам від 10 до 80% "відкату" за блокування ухвалення закону про спецконфіскацію, який би дозволив відібрати гроші в Януковича та його оточення.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомила народний депутат України Тетяна Чорновол.
"Контроль "колишніх" над українським парламентом, ЗМІ та громадськими організаціями перевершив наші найгірші сподівання. Тільки тоді ми зрозуміли, як ними все схоплено", - каже вона.
За словами Чорновол, нардепу Сергію Пашинському пропонували переписати на нього 10%, потім 20% облігацій.
"Треба було просто відійти від теми, нічого не робити. Мовляв, ми самі розблокуємо кошти, а ти отримаєш долю - 150 млн доларів. Мало? Тоді - 300 млн доларів. Прем'єру Яценюку Онищенко пропонував "приструнити" "Народний фронт" в темі спецконфіскації. За це він обіцяв зняти "тарифне містечко", що "тролило" Яценюка під Кабміном, а після розблокування грошей зі своєї долі заплатити всі несплачені в бюджет податки - 3 млрд грн. У Яценюка якраз тоді була проблема - брак коштів на казначейських рахунках. Навіть дійшло до того, що незаконні власники пропонували 80%", - розповіла депутат.
Як відомо, 8 грудня 2016 року Верховна Рада відмовилася прийняти у першому читанні так званий урядовий законопроект про спецконфіскацію (про повернення незаконно набутих коштів та майна), який мав дозволити повернути гроші та майно представників попередньої влади.
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