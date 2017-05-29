Матиос: Двум скрывающимся экс-налоговикам объявили о подозрении заочно

Военная прокуратура заочно объявила о подозрении бывшим начальникам Государственной налоговой службы Киева Олегу Низенко и управления в Одесской области Александру Чернобаю по делу о нанесении ущерба государству на 96 млрд гривен.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он сообщил, что операция по задержанию 24 мая 23 экс-руководителей налоговых органов проходила одновременно в 15 регионах страны, так накануне случилась утечка информации.

"В ночь с 22 на 23 мая в 5:20 3 человека (подозреваемых) покинули территорию Украины", - отметил Матиос.

Он сообщил, что в понедельник, 29 мая, прокуратура заочно сообщила о подозрении еще 2 экс-руководителям Налоговой.

"Сегодня в официальном порядке объявлены и направлены в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом подозрения 2 очень знаковым для экономики людям - это начальник налоговой администрации Одесской области Чернобай... и всем известный еще со времен "Оранжевой революции" господин Низенко - начальник налоговой администрации Киева и Киевской области", - сказал Матиос.

По словам Матиоса, Низенко пребывает в Испании, а Чернобай - скрывается на территории Украины.

Также главный военный прокурор сообщил, что экс-замначальник Налоговой Киева Татьяна Детюк, получившая условный срок осенью 2016 года, до сих пор находится под охраной спецслужб.

Как известно, 24 мая около 2,3 тыс. правоохранители провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 экс-руководителя налоговых органов.

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