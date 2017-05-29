Матіос: Двом екс-податківцям, які переховуються, оголосили про підозру заочно

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Понеділок, 29 травня 2017, 23:53

Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку і управління в Одеській області Олександру Чорнобаю у справі про завдання збитків державі на 96 млрд гривень.

Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Він повідомив, що операція із затримання 24 травня 23 екс-керівників податкових органів відбувалася одночасно в 15 регіонах країни, бо напередодні стався витік інформації.

"У ніч з 22 на 23 травня о 5:20 3 людини (підозрюваних) залишили територію України", - зазначив Матіос.

Він повідомив, що в понеділок, 29 травня, прокуратура заочно повідомила про підозру ще 2 екс-керівникам Податкової.

"Сьогодні в офіційному порядку оголошені та направлені відповідно до Кримінального процесуального кодексу підозри 2 дуже знаковим для економіки людям - це начальник податкової адміністрації Одеської області Чорнобай... і всім відомий ще з часів "Помаранчевої революції" пан Низенко - начальник податкової адміністрації Києва і Київської області", - сказав Матіос.

За словами Матіоса, Низенко перебуває в Іспанії, а Чорнобай - ховається на території України.

Також головний військовий прокурор повідомив, що екс-заступник начальника Податкової Києва Тетяна Детюк, що отримала умовний термін восени 2016 року, досі перебуває під охороною спецслужб.

Як відомо, 24 травня близько 2,3 тис. правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 екс-керівника податкових органів.

Українські новини

Теми: податки Матіос
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