КС Молдовы признал незаконным пребывание российских войск в Приднестровье

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Среда, 3 мая 2017, 03:54

Судьи конституционного суда Молдовы отметили, что около 11 процентов территории страны являются оккупированными, а российская армия не выведена из Приднестровского региона.

Об этом пишет DW.com.

Таким образом, конституционный суд Молдовы, признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.

Суд подчеркнул, что Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит ее конституции и законодательству. В то же время судьи отметили, что "около 11 процентов территории Молдовы является оккупированными, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

Конституционный суд также пришел к выводу, что "принцип нейтралитета не препятствует участию Молдовы в миротворческих операциях и военных учениях, направленных на повышение боеспособности армии для того, чтобы обеспечить безопасность страны".

Два года назад в Конституционный суд обратилась Либеральная партия Молдавии, требуя признать неконституционным пребывание российских войск на территории Приднестровья.

Темы: Молдова Росcия Приднестровье
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