Великобритания осталась без парламента

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Среда, 3 мая 2017, 08:56

Со среды Великобритании придется временно жить без парламента, который с 00:00 был распущен перед досрочными всеобщими выборами, назначенными на 8 июня.

В соответствии с законодательством, британский парламент распускается за 25 дней до выборов.

Решение о роспуске парламента было принято по предложению премьера, которая посредством всеобщих выборов пытается укрепить позиции консерваторов перед тем, как в стране начнется активный процесс выхода страны из Евросоюза в соответствии с результатами референдума.

В среду премьер-министр будет принята королевой Великобритании Елизаветой II, которая должна будет формально утвердить роспуск парламента.

Интерфакс-Украина

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