Великобританія залишилася без парламенту

Із середи Великобританії доведеться тимчасово жити без парламенту, який з 00:00 був розпущений перед достроковими загальними виборами, призначеними на 8 червня.

Згідно з законодавством, британський парламент розпускається за 25 днів до виборів.

Рішення про розпуск парламенту було прийнято за пропозицією прем'єра, яка за допомогою загальних виборів намагається зміцнити позиції консерваторів перед тим, як в країні почнеться активний процес виходу країни з Євросоюзу відповідно до результатів референдуму.

У середу прем'єр-міністр буде прийнята королевою Великобританії Єлизаветою II, яка повинна буде формально затвердити розпуск парламенту.

Інтерфакс-Україна