На апелляцию Мартыненко пришли депутаты и его дочь

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Среда, 3 мая 2017, 11:48

На рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко пришли около 20 народных депутатов из фракции "Народный фронт".

Об этом сообщает корреспондент УП из Апелляционного суда.

В частности, среди них есть Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Елена Ледовских, Игорь Васюник, Виталий Корчик, Геннадий Кривошея и другие.

"Это судебное заседание не меньшее, чем предыдущее, поэтому мы здесь", - отметил в разговоре с УП депутат Пинзеник.

Сам Мартыненко появился в здании суда в сопровождении своей дочери Анны.

Как известно, прокуратура обжаловала решение Соломенского суда о мере пресечения.

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненко
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