Апелляционный суд Киева "заминировали", апелляцию Переломы перенесли

807 просмотров
0
Среда, 3 мая 2017, 13:50

В Апелляционный суд Киева поступило сообщение о минировании.

Об этом в среду рассказали "Украинской правде" охранники суда.

"Все судебные заседания отменены сегодня", - сказал представитель охраны.

Так же было отменено рассмотрение апелляции относительно меры пресечения бывшему председателю наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергею Перелома, который проходит по одному делу с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

На когда перенесли это заседание, пока неизвестно.

 
 

Роман Кравец, УП

Темы: суд Киев Мартыненко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко: Отобранные у Януковича деньги укрепят гривну 3 мая 2017, 13:07
Луценко: в суде над Януковичем будут соблюдены все его права 1 мая 2017, 10:07
В Ливии судили 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ 30 апреля 2017, 20:34
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У Матиоса взялись за операцию, которую планировали, но не провели в Крыму
Порошенко: Отобранные у Януковича деньги укрепят гривну
Додон раскритиковал решение суда о войсках РФ в Приднестровье
Апелляцию по Мартыненко перенесли
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Брюгге

Честь разнообразию

Как это – быть ромом