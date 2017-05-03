Апелляционный суд Киева "заминировали", апелляцию Переломы перенесли

В Апелляционный суд Киева поступило сообщение о минировании.

Об этом в среду рассказали "Украинской правде" охранники суда.

"Все судебные заседания отменены сегодня", - сказал представитель охраны.

Так же было отменено рассмотрение апелляции относительно меры пресечения бывшему председателю наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергею Перелома, который проходит по одному делу с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

На когда перенесли это заседание, пока неизвестно.

Роман Кравец, УП