Апелляционный суд Киева "заминировали", апелляцию Переломы перенесли
В Апелляционный суд Киева поступило сообщение о минировании.
Об этом в среду рассказали "Украинской правде" охранники суда.
"Все судебные заседания отменены сегодня", - сказал представитель охраны.
Так же было отменено рассмотрение апелляции относительно меры пресечения бывшему председателю наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергею Перелома, который проходит по одному делу с экс-депутатом Николаем Мартыненко.
На когда перенесли это заседание, пока неизвестно.
Роман Кравец, УП
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