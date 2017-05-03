Апеляційний суд Києва "замінували", апеляцію Переломи перенесли
До Апеляційного суду Києва надійшло повідомлення про мінування.
Про це у середу розповіли "Український правді" охоронці суду.
"Всі судові засідання скасовані сьогодні", - сказав представник охорони.
Так само було скасовано розгляд апеляції щодо запобіжного заходу колишньому голові наглядової ради Одеського припортового заводу Сергію Переломі, який проходить в одній справі з екс-депутатом Миколою Мартиненком.
На коли перенесли це судове засідання, поки що невідомо.
Роман Кравець, УП
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