Апеляційний суд Києва "замінували", апеляцію Переломи перенесли

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Середа, 3 травня 2017, 13:50

До Апеляційного суду Києва надійшло повідомлення про мінування.

Про це у середу розповіли "Український правді" охоронці суду.

"Всі судові засідання скасовані сьогодні", - сказав представник охорони.

Так само було скасовано розгляд апеляції щодо запобіжного заходу колишньому голові наглядової ради Одеського припортового заводу Сергію Переломі, який проходить в одній справі з екс-депутатом Миколою Мартиненком.

На коли перенесли це судове засідання, поки що невідомо.

 

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Фото: роман кравець

 
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Фото: роман кравець

Роман Кравець, УП

Теми: суд Київ Мартиненко
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