Украина и Израиль планируют завершить переговоры о ЗСТ уже в этом году

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Среда, 3 мая 2017, 16:53

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявили о намерении завершить переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами уже до конца 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили предстоящий майский визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Также они подчеркнули важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Украинская правда

Темы: Порошенко Израиль зона свободной торговли
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IP: 95.158.49.---Майже03.05.2017 17:00
ЗСТ: Зона "Свобідної" Торгівлі? :)
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