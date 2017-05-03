Украина и Израиль планируют завершить переговоры о ЗСТ уже в этом году

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявили о намерении завершить переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами уже до конца 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили предстоящий майский визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Также они подчеркнули важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Украинская правда