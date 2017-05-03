Україна та Ізраїль планують завершити переговори про ЗСТ вже цього року

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявили про налаштованість завершити переговори про укладення угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами вже до кінця 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба голови Української держави.

Під час телефонної розмови сторони також обговорили майбутній травневий візит прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Також вони наголосили на важливості подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Українська правда