На Светлодарской дуге погибли трое бойцов

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Среда, 3 мая 2017, 18:25

В зоне АТО в районе Светлодарской дуги во вторник погибли трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Трое наших ребят, спасая своего раненого собрата, героически погибли в районе Светлодарск дуги", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что один из бойцов, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте.

В комментарии УП в штабе уточнили, что это произошло во вторник.

Командование части организовало поиск военнослужащих.

"Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника. В настоящее время (день среды - УП) проводится процедура по возврату тел военнослужащих", - сообщили в штабе АТО.

При этом в штабе отметили, что боевики манипулируют общественным мнением и пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины: на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности.

Темы: АТО Донбасс
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