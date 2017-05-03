На Світлодарській дузі загинули троє бійців
У зоні АТО в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Троє наших хлопців, рятуючи свого пораненого побратима, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги", - сказано в повідомленні.
У штабі розповіли, що один з бійців, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте, хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці.
У коментарі УП у штабі уточнили, що це сталося у вівторок.
Командування частини організувало пошук наших військовослужбовців.
"Тіла були знайдені, проте евакуювати їх не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника.
На даний час (день середи - УП) проводиться процедура щодо повернення тіл військовослужбовців", - повідомили у штабі АТО.
При цьому у штабі наголосили, що бойовики маніпулюють громадською думкою та намагається дискредитувати Збройні Сили України: на одному із російських сайтів з`явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності.
Українська правда
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