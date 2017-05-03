На Світлодарській дузі загинули троє бійців

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Середа, 3 травня 2017, 18:25

У зоні АТО в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Троє наших хлопців, рятуючи свого пораненого побратима, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги", - сказано в повідомленні.

У штабі розповіли, що один з бійців, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте, хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці.

У коментарі УП у штабі уточнили, що це сталося у вівторок.

Командування частини організувало пошук наших військовослужбовців.

"Тіла були знайдені, проте евакуювати їх не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника.
На даний час  (день середи - УП) проводиться процедура щодо повернення тіл військовослужбовців", - повідомили у штабі АТО.

При цьому у штабі наголосили, що бойовики маніпулюють громадською думкою та намагається дискредитувати Збройні Сили України: на одному із російських сайтів з`явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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