Боевики вынесли "обвинение" историку Козловскому

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Среда, 3 мая 2017, 23:25

Боевики оккупированной части Донецкой области лишили свободы историка Игоря Козловского.

О таком решении "военного трибунала" несуществующей "ДНР" сообщил его сын Александр Козловский на своей странице в Facebook.

"Сегодня Военный трибунал "ДНР" вынес обвинительный приговор по делу Игоря Козловского: 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами для суда", - написал он.

"Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский – особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году", - добавил он.

"Остается надеться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций в процессе освобождения Игоря Козловского", - написал Александр.

"От лица всей нашей семьи, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и присоединился к акции#FreeKozlovskyy и максимально распространял информацию о нашей ситуации. Только совместными усилиями мы сможем максимально приблизить долгожданный момент освобождения дорогого нам человека", - добавил он.

Боевики задержали Козловского ученого, который участвовал в возрождении украинского казачества 26 января 2016 года.

Боевики  заявили, что ученый-религиовед Игорь Козловский, который был похищен в Донецке, мог "дестабилизировать ситуацию" на территории отдельных оккупированных районов Донецкой области.

Темы: заложники Донбасс
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