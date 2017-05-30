В "Яндексе" отрицают обвинения СБУ о передаче данных в РФ

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Вторник, 30 мая 2017, 00:28

Компания "Яндекс" отвергает обвинения Службы безопасности Украины о том, что менеджмент компании незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные об украинских гражданах.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Ни у сотрудников" Яндекс.Украина", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса". Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем услуги, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны", - говорится в заявлении.

"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные - но это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна признать его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют Яндекс, не было", - подчеркнули в компании.

В компании заявили, что ведут консультации с юристами о данной ситуации.

Как сообщалось, в понедельник, 29 мая, СБУ проводила обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина" в уголовном производстве по статье "Государственная измена".

В СБУ заявили, что руководство компании незаконно собирало и передавало в России персональные данные украинских граждан.

Радио Свобода

Темы: СБУ интернет
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