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СБУ: "Яндекс" передал персональные данные украинцев спецслужбам РФ

Понедельник, 29 мая 2017, 17:50
СБУ: Яндекс передал персональные данные украинцев спецслужбам РФ

Служба безопасности Украины после обысков в офисах "Яндекса Украина" утверждает, что руководство компании незаконно собирало и передавало в России персональные данные украинских граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Также СБУ отмечает, что среди украинцев, данные которых передавали в Россию, сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

"По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности", – сообщает пресс-центр.

Во время обысков СБУ изъяла серверное оборудование, которое направит на экспертизы, которые проверят факты сбора, накопления и передачи персональных данных украинцев РФ.

"Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации", – добавляется в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Открыто уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

В свою очередь, в самой компании утверждают, что им неизвестны причины обысков.

Так в комментарии "Радио Свобода" представитель пресс-службы "Яндекс Украина" Ася Мелкумова отметила:

"У нас нет никакой информации о причинах сегодняшних действий СБУ, наши юристы едут в офисы. "Яндекс" готов предоставить всю информацию о его операциях в Украине, согласно украинских законодательных процедур".

Как сообщалось, в понедельник, 29 мая, СБУ проводила обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина" в уголовном производстве по статье "Государственная измена".

Украинская правда

Темы: СБУсанкцииинтернетРосcия
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