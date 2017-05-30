Геращенко: Нужно заблокировать все сайты боевиков

802 просмотра
0
Вторник, 30 мая 2017, 04:45

После того, как в Украине были заблокированы некоторые российские соцсети, необходимо заблокировать все сайты боевиков "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"Следующий этап - заблокировать все сайты ОРДЛО как нарушающие украинское законодательство, сеющие межнациональную рознь, выступающие против территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила она.

Такое мнение Геращенко высказала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российским Russia Today и Sputnik было отказано в аккредитации в избирательном штабе из-за того, что они распространяют пропаганду и клевету.

15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Темы: Геращенко Ирина интернет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников 23 мая 2017, 10:39
Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными 16 мая 2017, 06:24
Геращенко: экологическая ситуация на Донбассе крайне опасная 12 мая 2017, 00:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Насиров просит НАБУ отпустить его за границу на лечение
Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон-грата
Адвокат Януковича потерял голос. Заседание перенесли
СБУ: "Яндекс" передал персональные данные украинцев спецслужбам РФ
Все новости
Музыка недели

Плейлист Алексея Бондаренко, основателя блога о музыке LiRoom

Инструкция

Как из плохих дорог сделать хорошие