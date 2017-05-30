В России при жесткой посадке самолета погиб военный

На аэродроме Балашов в Саратовской области России из-за жесткой посадки самолета Ан-26 погиб один военнослужащий и еще пятеро пострадали.

Инцидент имел место во вторник 30 мая, сообщает российская служба ВВС, ссылаясь на минобороны России.

"При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, сообщает российский Интерфакс.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей.

В минобороны РФ сообщили, что на место происшествия вылетела специальная комиссия для установления причин аварии.