НАБУ подтвердило законность обысков в Окружном суде, показав видео

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Вторник, 30 мая 2017, 12:58

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что проводило обыски в Окружном административном суде Киева и по месту жительства председателя суда Павла

Вовка в рамках расследования уголовного производства, а не с целью давления.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном во вторник на официальной странице НАБУ в Facebook.

"Перед началом обыска детектив НАБУ представился и предъявил заместителю руководителя аппарата Окружного админсуда решение следственного судьи, что было зафиксировано на видео, фрагмент которого НАБУ публикует", - говорится в заявлении.

"29 мая 2017 года на сайте Окружного административного суда города Киева было распространено заявление собрания судей ОАСК о якобы "правовой беспредел" и "давление" со стороны детективов НАБУ при проведении следственных действий (обыска) в помещении ОАСК 26 мая 2017. Еще раз подчеркиваем, все следственные действия были законными", - заявили в НАБУ.

В ведомстве заявили, что любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения первого заместителя Директора Национального бюро Гизо Углавы, безосновательны.

"Расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9 декабря 2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углавы зарегистрирована в ОАСК 11 апреля 2017", - указали в НАБУ.

Как известно, утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводили обыски в Окружном административном суде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.

"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения председателя ОАСК (ст. 368-2 Уголовного кодекса страны)", - рассказали в антикоррупционном бюро.

Украинская правда

Темы: НАБУ суд
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