Украинцы не смогут заказать Nike, iPhone и другие бренды в зарубежных интернет-магазинах

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.

Об этом сообщает OpenDataBot.

Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция.

В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие. В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen.

Полный список можно посмотреть здесь.

Напомним, что таможня уже начала задерживать посылки с Meizu и Xiaomi.

Экономическая правда