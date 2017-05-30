Украинцы не смогут заказать Nike, iPhone и другие бренды в зарубежных интернет-магазинах
Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.
Об этом сообщает OpenDataBot.
Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.
Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция.
В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие. В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen.
Полный список можно посмотреть здесь.
Напомним, что таможня уже начала задерживать посылки с Meizu и Xiaomi.
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