Українці не зможуть замовити Nike, iPhone та інші бренди в зарубіжних інтернет-магазинах

Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах.

Про це повідомляє OpenDataBot.

Як зазначається, це відбувається на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

Якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими. Бізнесу доведеться або йти "в підпілля", або скорочувати асортимент і зазнавати збитків. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, корупція.

До списку торгових марок, які перестане пропускати митниця увійшли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші. В список заборонених увійшли навіть дочірні підприємcтва Roshen.

Повний список можна подивитись тут.

Нагадаємо, що митниця вже почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi.

Економічна правда