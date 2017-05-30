Українці не зможуть замовити Nike, iPhone та інші бренди в зарубіжних інтернет-магазинах

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Вівторок, 30 травня 2017, 17:31

Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах.

Про це повідомляє OpenDataBot.

Як зазначається, це відбувається на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

Якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими. Бізнесу доведеться або йти "в підпілля", або скорочувати асортимент і зазнавати збитків. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, корупція.

До списку торгових марок, які перестане пропускати митниця увійшли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші. В список заборонених увійшли навіть дочірні підприємcтва Roshen. 

Повний список можна подивитись тут.

Нагадаємо, що митниця вже почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi.

Економічна правда

Теми: Фіскальна служба митниця
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IP: 46.211.145.---brs30.05.2017 18:18
Шо за х? Копируем рашку?
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