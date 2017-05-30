В стенограмме на сайте Кремля вырезали вопрос к Путину по Сущенко

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Вторник, 30 мая 2017, 18:07

В стенограмму на сайте Кремля по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не включили упоминание в вопросе France Press об украинском журналисте Романе Сущенко.

На это обратил внимание собственный корреспондент УНИАН в РФ.

На видео на сайте Кремля на тайм коде 11.20 корреспондент France Press задал вопрос, состоящий из нескольких частей – о визитах Марин Ле Пен в Москву, о попытках российских хакеров вмешаться во французские выборы, а также о корреспонденте Романе Сущенко, которого он, правда, назвал "российским" журналистом.

В стенограмме об этом не указано и вопрос изложен так:

"Вопрос (как переведено): Господин Путин, Вы в марте в Кремле принимали кандидата от Национального фронта (Марин Ле Пен) и, по крайней мере негласно, оказали ей поддержку в президентской кампании. Кроме того, было ещё "дело хакеров". Говорят, что, может быть, они были из России, они пытались вмешаться в ход избирательной кампании во Франции. Хотел бы у вас обоих спросить: сейчас вы стоите на этой трибуне рядом друг с другом, и у нас нет впечатления, что франко-российские отношения такие уж тёплые. Хоть немножко теплее они стали в результате этой встречи? Мы сейчас говорим о климате встречи, но стоит также вопрос прав человека. Вы говорили об этом?".

На это Макрон ответил: "Что касается вопроса прав человека и других, мы об этом говорили. Да, мы упоминали конкретные случаи этого, но мы не будем публично упоминать эти частные случаи. Я не думаю, что это поможет продвижению дел в этих вопросах. По крайней мере, я очень хочу, чтобы мы смогли найти решение, которое бы соответствовало тем ценностям, которым мы привержены. И я не поступлюсь этими ценностями".

В свою очередь Путин прокомментировал хакеров, визит Марин Ле Пен и полностью проигнорировал вопрос о правах человека.

Темы: Путин права человека Сущенко
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