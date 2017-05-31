Шторм и град прогнозируют украинцам в последний день весны

31 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы.



В отдельных населенных пунктах – град и шквалы ветра 15-20 м/с.



Такое предупреждение со ссылкой на Укргидрометцентр обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, грозы в среду возможны на всей территории Украины.

Погода 31 мая

Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 28 градусов.

Алена Рощенко, УП