Работник полиции стрелял на рынке Харькова, выйдя из больницы

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Среда, 31 мая 2017, 11:11

На одном из рынков Харькова работник полиции, находясь не в службе, днем 30 мая произвел выстрел в воздух из травматического пистолета.

Руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначило служебное расследование по данному факту, сообщает полиция.

Командир спецбатальона проверяет действия своего подчиненного, сообщила пресс-секретарь управления Нацполsции Харьковщины Елена Баранник в эфире канала "112 Украина" в среду.

Она подтвердила, что работник спецподразделения на момент выстрела был не на службе: "Он уже несколько дней находился в больнице, вышел на рынок ...".

По предварительным данным, на рынке произошел конфликт – и работник спецподразделения сделал выстрел в воздух из собственного травматического пистолета. Он был без табельного оружия и не в форменной одежде, потому что находился вне службы.

Какие меры к стражу порядка применят, будет понятно по результатам служебного расследования, уточнила Баранник.

"Наказание может быть вплоть до увольнения из правоохранительных органов", - предположила она.

Сейчас этот милиционер находится в больнице.

По информации о том, что ранее его обвиняли в избиении человека, пресс-секретарь полиции сказала, что служебное расследование того случая еще продолжается, проверка должна завершиться в середине июня.

"Этим занимается прокуратура", – сказала Баранник и уточнила, что в том случае инкриминируют превышение служебных полномочий.

Алена Рощенко, УП

Темы: полиция Харьков
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