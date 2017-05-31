Исследование: Жители разделенного Донбасса не хотят в ЕС

Жители оккупированных и свободных территорий Донбасса имеют схожие позиции, а разногласия касаются статуса ОРДЛО.

О таких результатах исследования общественного мнения по обе стороны линии фронта на востоке Украины, проведенного немецкими исследователями из Центра восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, ZOiS) сообщает Deutsche Welle..

"Исследование также показывает, что подконтрольный Киеву Донбасс по некоторым вопросам больше похож на оккупированные территории, чем на другие части Украины", - заявила директор ZOiS, доктор Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse).

В частности, на подконтрольных территориях Донбасса, как и на неконтролируемых территориях, большинство людей выступают против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Значительные различия в позициях жителей двух частей Донбасса, однако, касаются вопроса будущего статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ОРДЛО.

На подконтрольных территориях абсолютное большинство опрошенных (64,7 процента) выступает за их нахождение в соответствующих украинских областях, тогда как на неподконтрольных территориях 33,1 процента респондентов выступает за статус особой автономии в составе России, а 35 процентов - за статус особой автономии в составе Украины.

По информации ZOiS, опрос проводился по телефону с ноября по декабрь 2016 года, в нем приняли участие 1200 человек.